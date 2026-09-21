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Политолог РАН: призывая Украину не бить по НПЗ, Трамп хочет «перевести стрелки»

Политолог РАН: призывая Украину не бить по НПЗ, Трамп хочет «перевести стрелки»

Призыв президента США Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому прекратить удар по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не приведет к реальному изменению ситуации.

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