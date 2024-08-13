Эксперт Мингалев: новейший «Панцирь-СМД-Е» превосходит предшественников

Новейшая российская система противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-СМД-Е» отличается от предшественников рядом преимуществ, о чем в беседе с «Известиями» рассказал политолог, военный эксперт Вадим Мингалев.
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