«Хорошо есть, чтобы хорошо жить!» Как правильно питаться?

Ешь много – будет ожирение, мало – либо анорексия, либо дефицит витаминов и минералов? Как же тогда питаться? Наш эксперт – научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии правительства РФ, эксперт ВОЗ по безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, доктор медицинских наук Виктор Тутельян.