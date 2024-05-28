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«Хорошо есть, чтобы хорошо жить!» Как правильно питаться?

«Хорошо есть, чтобы хорошо жить!» Как правильно питаться?

Ешь много – будет ожирение, мало – либо анорексия, либо дефицит витаминов и минералов? Как же тогда питаться? Наш эксперт – научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии правительства РФ, эксперт ВОЗ по безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, доктор медицинских наук Виктор Тутельян.

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