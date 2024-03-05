Была тайная поставка? В США ответили на вопрос об использовании F-35 на Украине

США не используют на Украине истребители F-35, заявили РИА Новости в Пентагоне. Реакция последовала после того, как министр обороны Сингапура Нг Энга Хена сказал о применении воздушной техники в Незалежной для поиска позиций систем ПВО российских войск.
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