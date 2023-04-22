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НБА. Плей-офф. «Клипперс» – «Финикс», «Лейкерс» сыграют с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в НБА состоятся четыре матча первого раунда плей-офф сезона-22/23. В 20:00 по мск начнется встреча «Бруклин» – «Филадельфия», в 22:30 стартует игра «Клипперс» – «Финикс».

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