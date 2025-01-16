На ЮБК неделю будут слышны хлопки

Фото: Михаил ГладчукС 16 по 25 января в Понизовке, Кацивели и Оползневом может быть громко. Как объяснили в администрации Ялты в этих районах будут проводиться работы по проведению пневматических испытаний газопровода высокого давления.
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