Перед судом в Краснодарском крае предстанет женщина, обманувшая знакомого на 6,5 млн рублей

Следственным отделом ОМВД России по Крымскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летней ранее судимой жительницы Новороссийска по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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