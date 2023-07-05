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Сака – лучший вингер по версии ESPN. Хвича – 2-й, Грилиш – 3-й, Дембеле – 4-й

Издание составило рейтинг лучших футболистов на данный момент по категориям: вратарь, правый защитник, центральный защитник, левый защитник, центральный полузащитник, атакующий полузащитник, вингер, форвард и центральный нападающий (страйкер).

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