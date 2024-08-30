Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за сильных дождей

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение.Министерство ГОЧС региона сообщает, что из-за влияния активных фронтальных разделов ночью и утром 31 августа в западных и центральных районах ожидают сильные дожди, местами очень сильные, в отдельных районах грозы.