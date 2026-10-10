Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова призвала первую леди США подключиться к решению гуманитарной катастрофы в Алешках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украина закончила...
- Антисоветчики пыт...
- AP Европой управляют...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым