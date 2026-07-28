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Владимирские новости

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Село Фоминки Гороховецкого округа активно благоустраивается жителями

Село Фоминки Гороховецкого округа активно благоустраивается жителями

Село Фоминки Гороховецкого округа активно благоустраивается благодаря участию местных жителей, в селе проживают около 1,5 тысячи человек, действуют две школы, детский сад, амбулатория, дом культуры и другие объекты инфраструктуры.

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