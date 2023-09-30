«Яндекс» запустил голосовой шопинг. Пользователи могут заказать товары из «Лавки» с помощью «Алисы»

«Яндекс» впервые за три года расширит возможности голосового ассистента «Алиса», добавив возможность покупки товаров и услуг в сервисе «Лавка»Как сообщает «Коммерсантъ», компания «Яндекс» добавила возможность заказывать продукты и товары повседневной необходимости из своего сервиса «Лавка» через диалог с голосовым помощником «Алиса».