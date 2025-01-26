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Постекоглу высказался о своем будущем в «Тоттенхэме» после поражения от «Лестера»

Постекоглу высказался о своем будущем в «Тоттенхэме» после поражения от «Лестера»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о своем будущем в команде после поражения в матче 23-го тура АПЛ с «Лестером» (1:2).

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