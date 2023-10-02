Пьяный житель Хабаровска поджег жену на даче

Женщину медикам не удалось спастиЖитель Хабаровска облил свою жену бензином и поджег. Женщина была госпитализирована и спустя несколько дней скончалась в больнице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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