Вы когда-нибудь пробовали начать разговор в баре? Не в том баре, где вы с друзьями, и вы орете через стол «Вася, ты мне друг или портянка?!», а в приличном баре.
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