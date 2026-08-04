Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 570 подписчиков

СК России приговорил новосибирца к 6 годам за разбой и похищение

СК России приговорил новосибирца к 6 годам за разбой и похищение

Житель Новосибирска осужден на шесть лет за похищение и разбой. В октябре 2024 года, действуя по сговору, преступники избили и ограбили мужчину возле ТЦ на Красном проспекте, увезли его в Заельцовский район.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии