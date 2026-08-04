СК России приговорил новосибирца к 6 годам за разбой и похищение

Житель Новосибирска осужден на шесть лет за похищение и разбой. В октябре 2024 года, действуя по сговору, преступники избили и ограбили мужчину возле ТЦ на Красном проспекте, увезли его в Заельцовский район.
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