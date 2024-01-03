Битва под Работино — это генеральная репетиция разгрома ВСУ по всему фронту

Результаты «контрнаступа» обнулены, и до врага доходит, что он не с тем противником решил помериться силами Александр Ситников Фото: Станислав Красильников/ТАСС В ходе недавних атак псковских десантников из 76-й дивизии ВДВ, укровермахт не смог удержать позиции к востоку от Работино и отошел примерно на километр.