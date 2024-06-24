После удара ATACMS по Севастополю, в результате которого погибло 4 человека (двое их них -дети), а ранения получили более сотни, философ Александр Дугин отметил, что нет, конечно, оправданий украинским националистам, прицельно уничтожающим мирных русских людей.
Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"
Комментарии
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Светлана Петрова
Если не купающихся, других подстрелили бы. Наши политики много говорят, те молчат, обманывают и делают. Даже вьетнамцы приняли их сторону, слабаки, надо отдать территории и сидеть думать, как мы любим, что так, что этак, позоримся по полоой
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10 час.
И
Иринушка
Действительно, мы воюем. А страна хочет жить, как при мире. Это мы допустили такую бешеную эскалацию. Все изображаем праведников. Вот маленькую нищую Северную Корею никто не трогает, потому что с гарантией прилетит. А нас убивают все интенсивнее. И будет только хуже.
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10 час.
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