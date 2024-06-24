Дугин после Севастополя: "Хватит обманывать, нет мирной жизни во время войны!"

Если не купающихся, других подстрелили бы. Наши политики много говорят, те молчат, обманывают и делают. Даже вьетнамцы приняли их сторону, слабаки, надо отдать территории и сидеть думать, как мы любим, что так, что этак, позоримся по полоой

И

Иринушка

Действительно, мы воюем. А страна хочет жить, как при мире. Это мы допустили такую бешеную эскалацию. Все изображаем праведников. Вот маленькую нищую Северную Корею никто не трогает, потому что с гарантией прилетит. А нас убивают все интенсивнее. И будет только хуже.