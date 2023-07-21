Президент одного из лучших американских университетов оказался мошенником

Президент одного из самых престижных американских вузов, Стэндфордского университета Марк Тессье-Лавин заявил, что покидает свой пост после тщательной проверки научных исследований, которыми он руководил длительное время, пишет The New York Times.
Президент одного из самых престижных американских вузов, Стэндфордского университета Марк Тессье-Лавин заявил, что покидает свой пост после тщательной проверки научных исследований, которыми он руководил длительное время, пишет The New York Times.
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