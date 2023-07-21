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Президент одного из лучших американских университетов оказался мошенником

Президент одного из лучших американских университетов оказался мошенником

Президент одного из самых престижных американских вузов, Стэндфордского университета Марк Тессье-Лавин заявил, что покидает свой пост после тщательной проверки научных исследований, которыми он руководил длительное время, пишет The New York Times.

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