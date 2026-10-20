Братиславский «Слован» продлил серию матчей Лиги чемпионов с пропущенными до перерыва голами. В игре третьего тура общего этапа с «Ромой» словацкий клуб вновь позволил сопернику отличиться в первом тайме.
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