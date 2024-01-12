Тульские автобусы и такси допустили 165 нарушений на новогодних праздниках

На дорогах Тульской области поймали 130 водителей автобусов и 35 таксистов, нарушивших правила перевоза пассажиров во время новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января, по данным региональной Госавтоинспекции.
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