Две управляющие компании в Мурманской области лишились лицензий

МУРМАНСК, 25 ноября, ФедералПресс. Суд в Кольском Заполярье лишил лицензий две управляющие компании. В министерстве государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области уточнили, что ранее УК не исполнили некоторые предписания.
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