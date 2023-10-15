Все смеялись над этой парой. Посмотрите, что стало с ними сейчас

Несколько лет назад интернет-пользователи не верили своим глазам, глядя на их совместные фотографии. Многие даже думали, что это фейк, постановка или хорошая работа в фотошопе, настолько необычно и экстравагантно смотрелись эти влюбленные.
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