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Вечерний Новосибирск

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Мотоциклист без прав погиб на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске

Мотоциклист без прав погиб на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске

Мужчина на мотоцикле SHARMAX двигался на улице Богдана Хмельницкого со стороны Учительской. На регулируемом перекрестке с улицей 25 лет Октября мотоцикл столкнулся с автомобилем Kia Sportage, который выполнял левый поворот.

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