Мотоциклист без прав погиб на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске

Мужчина на мотоцикле SHARMAX двигался на улице Богдана Хмельницкого со стороны Учительской. На регулируемом перекрестке с улицей 25 лет Октября мотоцикл столкнулся с автомобилем Kia Sportage, который выполнял левый поворот.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии