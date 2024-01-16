Не забывайте проверять срок годности вашей аптечки первой помощи

Не ждите следующей чрезвычайной ситуации, чтобы узнать, что вам нужен совершенно новый набор медицинских принадлежностей и препаратовЕсли с тех пор, как вы доставали аптечку первой помощи в последний раз, прошли годы, позвольте мне поздравить вас с долгой чередой удач.