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Не забывайте проверять срок годности вашей аптечки первой помощи

Не забывайте проверять срок годности вашей аптечки первой помощи

Не ждите следующей чрезвычайной ситуации, чтобы узнать, что вам нужен совершенно новый набор медицинских принадлежностей и препаратовЕсли с тех пор, как вы доставали аптечку первой помощи в последний раз, прошли годы, позвольте мне поздравить вас с долгой чередой удач.

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