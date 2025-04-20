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Учащиеся районной детской школы искусств - лауреаты и дипломанты художественного конкурса ´АРТишок´.

Учащиеся районной детской школы искусств - лауреаты и дипломанты художественного конкурса ´АРТишок´.

В апреле в г. Ошмяны прошел V открытый художественный конкурс ´АРТишок´, целями которого являются повышение интереса учащихся к предметам художественно-эстетического цикла, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

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