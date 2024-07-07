REUTERS/Alexander Ermochenko Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) похожи на поступки нацистов во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), заявил РЕН ТВ политолог, подполковник американских вооруженных сил в отставке Эрл Расмуссен.
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