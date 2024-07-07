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В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ

В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ

REUTERS/Alexander Ermochenko Действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) похожи на поступки нацистов во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), заявил РЕН ТВ политолог, подполковник американских вооруженных сил в отставке Эрл Расмуссен.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А жЫдо-бандэровцы и есть прямые потомки тогдашних нацистов.
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12 час.

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