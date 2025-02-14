В МИД заявили, что виновные в атаке ВСУ на журналистов Первого канала понесут наказание

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Спикер МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку украинских боевиков на съемочную группу Первого канала, произошедшую 14 февраля 2025 года в селе Черкасская Конопелька Курской области.
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