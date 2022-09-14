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В Горловке вооружённые формирования Украины убили четыре мирных жителя

В Горловке вооружённые формирования Украины убили четыре мирных жителя

В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду утром обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки, в результате погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.

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