В Горловке вооружённые формирования Украины убили четыре мирных жителя

В Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду утром обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки, в результате погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.