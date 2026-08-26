Везде во всём нужна мера, крайности всегда опасны. Оставаться в рамках необходимого и достаточного. Люди должны осознать границы материального.
ЗАКОН МЕРЫ
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Везде во всём нужна мера, крайности всегда опасны. Оставаться в рамках необходимого и достаточного. Люди должны осознать границы материального.
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