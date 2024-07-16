В ночь с 16 на 17 июля в работах по уборке города были задействованы 10 единиц спецтехники

В ночь с 16 на 17 июля в работах по уборке города были задействованы 10 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили четыре поливомоечные машины, вакуумная пылеуборочная машина и трактора.