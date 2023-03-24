Военное обозрение

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Датские военные собираются провести операцию по поднятию некоего «неизвестного предмета с места подрыва газопровода «Северный поток-2»

Датские военные собираются провести операцию по поднятию некоего «неизвестного предмета с места подрыва газопровода «Северный поток-2»

Появилась информация о том, что при исследовании места подрыва газопровода «Северный поток-2» якобы обнаружен предмет, который без поднятия на поверхность невозможно идентифицировать.

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