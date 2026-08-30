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"Титаник" у Кипра и предупреждение российского Минобороны: новости 30 августа

"Титаник" у Кипра и предупреждение российского Минобороны: новости 30 августа

REUTERS/Reuters TV В Минобороны РФ предупредили о подготовке к массированному удару по энергетическим объектам на Украине, а у берегов Кипра затонул паром с пассажирами-иностранцами.

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