WSJ: Германия выступила против изъятия российских активов

Германия выступила против изъятия замороженных российских активов из-за опасений, что это повлечет за собой новые иски к Берлину за преступления времен Второй мировой войны, пишет газета Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии