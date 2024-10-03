Певица Виктория Дайнеко раскрыла сумму алиментов на дочь от бывшего мужа

Певица Виктория Дайнеко родила дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, однако пара быстро рассталась. Звезда пожаловалась, что отец по полгода не видится с ребенком и выплачивает всего 22 тысячи рублей в месяц в качестве алиментов.