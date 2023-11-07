Экс‑боец ЧВК «Вагнер» подписал контракт на военную службу в Балашихе

РИАМО - 7 ноя. В пункт отбора бойцов на военную службу в Балашихе приехал заключить контракт бывший член ЧВК «Вагнер» из Казахстана, сообщили в управлении по работе со СМИ администрации городского округа.
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