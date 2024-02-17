Губернатор Богомаз: Над Брянской областью сбиты пять беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале пост, в рамках которого заявил, что над территорией вверенного ему российского региона были сбиты пять беспилотников, относящихся к самолетному типу.
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