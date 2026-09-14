Окан Бурук оценил вклад Алексея Батракова в успехи «Галатасарая»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высоко оценил игру Алексея Батракова, перешедшего из «Локомотива» за 25 млн евро 20 августа.
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