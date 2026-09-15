Watch: Aaron Judge's first homer since May helps Yankees clinch playoff spot

Aaron Judge hit his first homer in 113 days to help the New York Yankees beat the Minnesota Twins and clinch a playoff spot for a third straight year.
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