В «Охта-сквере» высадили двадцать остролистных клёнов

В посадке деревьев принял участие глава администрации Красногвардейского района Сегодня в «Охта-сквере» высадили аллею из двадцати клёнов, сообщает пресс-служба Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
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