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С поезда на «Бал»: ракетчиков готовят к переброске в любую точку страны

С поезда на «Бал»: ракетчиков готовят к переброске в любую точку страны

Береговые ракетчики получили стратегические «крылья»: Минобороны завершило серию учений, где отрабатывалась возможность быстрой передислокации уникальных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на расстояние в сотни и тысячи километров.

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