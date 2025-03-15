СГК решила избавить новосибирцев от избыточного тепла

В связи с потеплением решено изменить температуру теплоносителя. Сибирская генерирующая компания сообщила, что к сегодняшнему дню, 15 марта, температура теплоносителя с 85-89 градусов будет снижена до 80-84 – в зависимости от ТЭЦ.