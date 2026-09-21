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FiNE NEWS

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Зубы в порядке: как ОМС спасает россиян от кариеса и боли за полгода

Представьте: вы просыпаетесь с резкой болью в зубе, а через час уже сидите в кресле стоматолога — и всё это бесплатно.

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Вадим Лебедев

Все эти данные липовые.  - Хватит уже здесь фантастику писать!  Люди, которые годами не обращались к врачам, неажиданно обнаруживают у себя кучу оказанных им мед-услуг... Везде - сплошное враньё!  А у министерств... неплохие отчёты.