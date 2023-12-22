Российские аристократы против императора Павла I. «Заговор облагодетельствованных»

Памятник Павлу I во дворе Михайловского замка Как мы помним из предыдущей статьи, за несколько лет своего правления Павел I успел сделать много хорошего для государства и абсолютного большинства своих подданных, но при этом восстановил против себя узкий слой дворян-крепостников.