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Царьград

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Ликвидировано открытое горение в ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы

Ликвидировано открытое горение в ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы

Торговый центр загорелся ещё до открытия.Пожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре «РИО» на юго-западе Москвы.

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