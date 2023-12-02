Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"А по утру они проснулись", - армянскому бизнесу рекомендовали не надеяться на рынок Российской Федерации

"А по утру они проснулись", - армянскому бизнесу рекомендовали не надеяться на рынок Российской Федерации

  Жесткий ответ России: стоило Пашиняну не приехать на саммит ОДКБ, «ворота» Москвы для армянской сельхозпродукции закрылись из-за плодожорки Пока Пашинян игнорировал военные учения стран-членов ОДКБ, на всех европейских углах кричал, что российские военные не могут Армении предоставить должную безопасность, и участвовал в военных маневрах с американцами, Россия на это смотрела молча и терпеливо.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
Они его сами повесят. Только не получилось бы, как в анекдоте.Сумашедший дом. Идёт пациент и тащит калошу на верёвке. Доктор спрашивает:&quot; Кто это у тебя на верёке?&quot; &quot;Бобик.&quot; &quot;Ну если бы сказал-калоша, то пошёл бы домой.&quot; заходит за угол. Снова подходит к доктору. &quot;Это кто?&quot; Калоша.&quot; &quot;Идите домой.&quot; Выходят. &quot;Бобик, а хорошо мы их обманули?&quot;
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14 час.
Николай Арзамасцев
История повторяется, чего там Шаов пел про боржом:                   &quot;...... Ну что тут скажешь? А тут скажешь только «Вах!» Свихнулось что-то в наших мудрых головах. Хохлы, жиды, кавказцы, чурки, москали… Эхма, ребятушки, свободы огребли?                                       Представьте Рай: красоты, ангелы поют, В беседке Пушкин с Руставели чачу пьют. Как выпьют – вниз кричат, раздвинув облака: «Эй, там, на шхуне! Не валяйте дурака!» В Раю неважно: русский, чукча, армянин. Рай, он ведь как СССР, на всех один. А в центре там фонтан огромный сооружён. Не Церетели. Но в фонтане бьет «Боржом»! Я мыслю, дело не в кавказцах, москалях. Сдаётся мне, что здесь всё дело в дураках. Их дураки, а также дураки у нас Ещё покажут нам дурацкий мастер-класс. Я съем хинкали и горячий хачапур, Живу, как бог, на перекрёстке двух культур! Запью украинской горилкой шашлыки, Пока ее не запретили дураки!&quot;
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Анатолий Анатольев
И русский солдат БОЛЬШЕ не должен погибать за этих ПРЕДАТЕЛЕЙ!!!!! И почему мне их больше не жалко???!
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