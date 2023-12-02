"А по утру они проснулись", - армянскому бизнесу рекомендовали не надеяться на рынок Российской Федерации

Они его сами повесят. Только не получилось бы, как в анекдоте.Сумашедший дом. Идёт пациент и тащит калошу на верёвке. Доктор спрашивает:" Кто это у тебя на верёке?" "Бобик." "Ну если бы сказал-калоша, то пошёл бы домой." заходит за угол. Снова подходит к доктору. "Это кто?" Калоша." "Идите домой." Выходят. "Бобик, а хорошо мы их обманули?"

Николай Арзамасцев

История повторяется, чего там Шаов пел про боржом: "...... Ну что тут скажешь? А тут скажешь только «Вах!» Свихнулось что-то в наших мудрых головах. Хохлы, жиды, кавказцы, чурки, москали… Эхма, ребятушки, свободы огребли? Представьте Рай: красоты, ангелы поют, В беседке Пушкин с Руставели чачу пьют. Как выпьют – вниз кричат, раздвинув облака: «Эй, там, на шхуне! Не валяйте дурака!» В Раю неважно: русский, чукча, армянин. Рай, он ведь как СССР, на всех один. А в центре там фонтан огромный сооружён. Не Церетели. Но в фонтане бьет «Боржом»! Я мыслю, дело не в кавказцах, москалях. Сдаётся мне, что здесь всё дело в дураках. Их дураки, а также дураки у нас Ещё покажут нам дурацкий мастер-класс. Я съем хинкали и горячий хачапур, Живу, как бог, на перекрёстке двух культур! Запью украинской горилкой шашлыки, Пока ее не запретили дураки!"