Военное обозрение

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Польша собирается на войну с Россией

Польша собирается на войну с Россией

29 ноября заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа, выступая с лекцией в Научно-техническом университете AGH в Кракове, заявил, что считает вероятность войны с польским участием «крайне высокой».

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