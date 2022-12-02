Польша собирается на войну с Россией

29 ноября заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа, выступая с лекцией в Научно-техническом университете AGH в Кракове, заявил, что считает вероятность войны с польским участием «крайне высокой».
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