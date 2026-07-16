Экономисты ухудшили прогнозы по инфляции и ставке на 2026 год. Ситуацию с инфляцией и показателями бюджета комментирует главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах Участники макроэкономического опроса ЦБ за июль повысили ожидания по уровню инфляции на конец года – с 5,3 до 6,2%.
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