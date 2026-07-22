ВСУ от действий Южной группировки потеряли за сутки 24 пункта управления БПЛА

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили 24 пункта управления беспилотной авиацией, 3 терминала спутниковой связи Starlink и 33 наземных робототехнических комплекса.
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