Захарова высмеяла статью FT о переброске войск Эстонии к границе России

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, с иронией отреагировала на сообщения СМИ о массированном переводе эстонских военных к российским рубежам.
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